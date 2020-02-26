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الأمين العام للجهاد القائد النخالة يشيد بشجاعة الصحفي مثنى النجار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:52 - 26 فبراير 2020
القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
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أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بشجاعة الصحفي مثنى النجار، لتوثيقه جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالفيديو أثناء تنكيل جرافة احتلالية إسرائيلية بجثمان الشهيد محمد الناعم شرق خانيونس.

يشار إلى أن الصحفي النجار وثق جريمة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنكيل جرافة عسكرية إسرائيلية بالشهيد الناعم عقب استشهاده، الأمر الذي فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للرأي العام العالمي ،وهو ما نجم عنه رد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقصف المستوطنات الإسرائيلية رداً على الجريمة النكراء، لمدة يومين، قبل تدخل الوسطاء والتوصل لتهدئة.

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