اكتشاف 13 اصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا.

ولم يخف الوزير، في كلمته أمام مجلس العموم، إمكانية تسجيل حالات إصابة جديدة، لكنه أكد أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لاحتواء انتشار الفيروس.

و قال هانكوك: "لا حاجة لإغلاق المدارس في الوقت الذي يخضع فيه التلاميذ لفحوصات تشخيص الفيروس".

يذكر أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، دعا في وقت سابق إلى "عدم الهلع بسبب تفشي كورونا"، مؤكدا تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم أجمع، شخصت 96.5% منها في الصين.