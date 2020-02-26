تقليم الأشجار.. موسم زراعي و تجاري لأصحاب الدخل المحدود!

يشكل موسم تقليم الاشجار المختلفة المنتشرة في الأراضي الزراعية، مهنة مؤقتة تعد مصدرا مهما لدخل العديد من الأسر في الاراضي الفلسطينية، لاسيما في ظل انتشار البطالة في صفوف الشباب، و اقبال المزارعين على الاستعانة بعمال للقيام بمهمة قص و تقليم الاغصان التالفة من الأشجار.

و ينشط المزارعون في هذا الوقت بالذات من العام بتقليم الاشجار الموجودة في حقولهم الزراعية، و خصوصاً أشجار الفاكهة و اللوزيات و كروم العنب التي تشتهر بها الزراعة الفلسطينية، و خصوصاً في نهاية فصل الشتاء و اقتراب فصل الربيع حيث تبدأ الشجار بالإزهار من جديد.

المواطن أحمد عطاونة، من و يمتلك أرضاً زراعية يوجد بها العديد من الاشجار المختلفة، و من بينها العنب قال إنه في هذه الأيام بدأ موسم تقليم، او ما يسمى "تقنيب" العنب استعداداً لبداية موسم جديد.

و أشار في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" الى أنه يستعين بعمال يجيدون مهنة التقليم للقيام بعملية تقليم اشجار الزيتون و العنب، لافتاً الى ان هذه المهمة تحتاج لأشخاص متمرسين و مهرة لكي يقوموا بها بشكل جيد.

من جهته قال المواطن هشام العايدي، و أحد المزارعين اليوميين الذين يعملون بالأجرة في مجال الزراعة: "في هذا الموسم استطيع الحصول على فرصة للعمل و تحقيق دخل جيد من خلال العمل في مهنة قص الاشجار و جمع الخشب الذي يتم قصه من الاشجار".

و أضاف يقول: "تعلمت مهنة تقليم الاشجار من والدي قبل عدة سنوات، حيث كنت اذهب معه الى الحقول حينما كنت صغيراً في السن، و كنت اساعده في جمع الاخشاب التي يقصها من الاشجار"، لافتاً الى أنه يحقق دخلا جيداً في كل موسم يعينه على توفير احتياجات عائلته في ظل غياب فرص العمل و البطالة.

و بدوره اوضح المزارع رجا اسعد إن بيع مخلفات التقليم من الحطب يدر عليه ربحاً جيداً خاصة في هذا الوقت من الموسم، مشيراً الى أن الناس يقبلون على شراء اخشاب الاشجار لغرض التدفئة، و هي غير مكلفة.

المهندس محمد أبو عودة، رئيس قسم البستنة الشجرية في وزارة الزراعة بغزة تحدث عن أهمية تقليم الأشجار سواء على الصعيد الزراعي أو التجاري، حيث أوضح بأن عملية تقليم الاشجار هي عبارة عن ازالة الاجزاء الخضرية من افرع و اوراق ما بين 50-90% من الاشجار التي يبلغ عمرها عام، منوهاً الى أن هذه العملية تحتاج مهنية عالية للقيام بها.

و قال أبو عودة لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": إن أهمية القيام بعملية تقليم الاشجار بعناية تساعد في ترتيب شكل الشجرة و المحافظة عليها، لضمان الحصول على ثمار جيدة في الموسم التالي".

و حول الموعد المناسب للقيام بعملية تقليم الاشجار، أوضح أبو عودة إن الفترة التي تسبق بداية الربيع أي الوقت المناسب للقيام بالتقليم، لا سيما و أنها فترة سريان العصارة في الاغصان التي تتبعها عملية دفع البراعم الخضرية و الزهرية، و تمكنها من الاثمار مجدداً.

و حول الأهمية التجارية لما يتم قصه من اخشاب الاشجار، اشار ابو عودة الى أن الكثير من المزارعين يستخدمون هذه الاخشاب لاغراض التدفئة، سواء في المنازل او في الحقول، أو يقومون ببيعها و تسويقها للناس لاستخدامات متعددة كلها تذهب في اتجاه التدفئة او اغراض اخرى كطاقة بديلة عن السولار و الكهرباء و ارتفاع اسعار تلك المحروقات.