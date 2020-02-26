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"فيسبوك" تحذر مروجي الشائعات بشأن "فيروس كورونا"

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 18:02 - 26 فبراير 2020
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قامت شركة فيسبوك بحظر جميع الإعلانات التي تحتوي على محتوىً مضلل أو يثير الهلع فيما يخص "فيروس كورونا" الجديدة.

وأكد تقرير تقني أن "فيسبوك" حظرت كافة الإعلانات التي تزعم وجود علاج خاص بفيروس كورونا لديها، أو الترويج لنظريات مؤامرة وأخبار مضللة بشأن انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك" إن ذلك القرار جاء نتيجة "شعور بالإلحاح، لأن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية، بشأن ما يتم ترويجه حول الفيروس".

ووعدت الشركة باتخاذ إجراءات عقابية قاسية، ضد كل من يروج لأخبار خاطئة بشأن "كورونا".

في الوقت نفسه أشارت إلى أنها تضمن في الوقت ذاته سهولة الترويج لأي أخبار توفر معلومات صحيحة أو طرق وقاية من فيروس كورونا.

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