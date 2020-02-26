إصابة ثانية بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، تسجيل حالة ثانية مثبتة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة أن الحالة مثبتة مخبريًا أنها مصابة بالفيروس، مشيرةً إلى أن الحالة الثانية مرتبطة وبائيًا بالحالة الأولى.

وأضافت الوزارة: "كانت في زيارة دينية لإيران دامت سبعة أيام وعادت إلى لبنان في العشرين من الشهر الجاري، على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى".

وأشار البيان إلى أن الأعراض ظهرت بتاريخ 24 شباط 2020 وأن المريضة خضعت للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه، ووضعها الصحي مستقر حاليا.