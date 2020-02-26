الاحتلال يقرر فتح معابر و بحر غزة ابتداءاً من صباح الخميس

أكد نقيب الصيادين، نزار عياش بعد ظهر اليوم الأربعاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفعت الطوق العسكري المفروض على بحر قطاع غزة.

و قال عياش في تصريح صحفي له:" لقد أبلغ الجانب "الاسرائيلي" بعودة عمل الصيادين في بحر القطاع، ابتداءً من الساعة الحادية عشر من مساء اليوم".

و من ناحية أخرى، أكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع لقطاع غزة، أن الاحتلال قرر فتح معابر قطاع غزة غداً الخميس.

ما يسمى بــ "منسق أنشطة" حكومة الاحتلال قال: "بعد إعادة تقييم للوضع، تقرر إعادة فتح معبر إيرز ومعبر كيرم شالوم ابتداءً من صباح الغد، كما سيتم فتح منطقة الصيد إلى 15 ميلا بحريا".

يشار الى أن الاحتلال أغلق البحر و معابر قطاع غزة خلال الأيام الماضية، على خلفية التصعيد الذي أعقب جريمة قتل الشهيد محمد الناعم، و سحبة بواسطة جرافة تابعة لجيش الاحتلال.