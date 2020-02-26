تنويه من الداخلية بغزة حول السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، ان السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الخميس للمسافرين المتبقين من الحافلة الثالثة، إضافة إلى الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (2020/6).

وطالبت الوزارة المسافرين بضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

كما طالت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.