السعودية تعلّق الدوام في جامعاتها ومدارسها.. لهذا السبب!!

عطلت جامعات ومدارس في المملكة العربية السعودية الدراسة، اليوم الأربعاء، جراء حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد.

بدورها، قالت الأرصاد السعودية، إن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتستمر على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقعت أن تتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق، فيما يتشك الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والمناطق الشمالية وشمال غرب المملكة

وأوعز مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي، بتعليق الدراسة في المدينة الجامعية بالرياض، حرصاً على سلامة طلاب الجامعة. وفق ما أوردته "واس"