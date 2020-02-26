الصحة الإيرانية: سيطرنا على فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن سيطرتها على فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي في تصريح صحفي، إنه تم تعبئة وتهيئة جميع الامكانيات لمقابلة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه عدد من الحالات تعافت من الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأضاف نمكي، أن الوزارة تعارض أي حجر صحي لأنه "غير علمي": مضيفا: "نحن نثق بشعبنا في الالتزام بتوجيهاتنا و نرجو من المواطنين أن يساعدونا في مكافحة الفيروس عبر الالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وأوضح وزير الصحة، أن كافة القرارات المتعلقة بعودة الفعاليات الدراسية والأمور الاخرى تعود للجنة مكافحة فيروس كورونا، متمنيًا أن يتم السيطرة على فيروس كورونا بالكامل خلال اقرب فرصة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، ستواصل إبلاغ الشعب بكافة التطورات الخاصة بفيروس كورونا لإعطائهم المعلومات الموثوقة.