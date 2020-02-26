الجامعة العربية تدعو لإعادة نشر قوات دولية في الخليل

دعت جامعة الدول العربية لإعادة نشر قوات حماية دولية في مدينة الخليل في الضفة الغربية بشكل خاص وفي جميع الأراضي الفلسطينية بشكل عام.

ويأتي ذلك جراء تصاعد الهجمة الاستيطانية "الإسرائيلية" الشرسة التي تهدف إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وتهجير سكانها منها، واستمرار اقتحام الحرم الإبراهيمي، ومنع المسلمين من الصلاة فيه.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، في تصريحات صحفية، بمناسبة الذكرى الـ25 لمذبحة الحرم الإبراهيمي، وإيجاد آلية لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب أبو علي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة في هذا الشأن، لمنع تكرار هذه المذابح والممارسات الإرهابية التي ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني.

وقال: "الذكرى تأتي في ظل تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، بتشجيع وبرعاية من الإدارة الأمريكية"، مضيفا أنها "ذكرى أليمة تعود بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف عمل قوة المراقبين الدوليين بمدينة الخليل، والتي أقرت نتيجة لتلك المذبحة المروعة، ما يجعل المواطن الفلسطيني وحيدا في مواجهة إرهاب قطعان وميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية".

وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، من خطورة قرارات "إسرائيل" بشأن العبث بالحرم وتركيب مصعد آلي لتأكيد سيطرتها عليه، والبدء بإجراءات واسعة لتهويد الخليل، مشددًا على أنه سيكون لها عواقب خطيرة تؤدي لتفجير الأوضاع في المنطقة.