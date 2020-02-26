في يوم واحد: أغنياء العالم يخسرون 139 مليار دولار..لماذا؟

فقد أغنياء العالم في يوم واحد 139 مليار دولار، بسبب المخاوف في أسواق الأسهم من أن فيروس كورونا سيضرب الاقتصاد العالمي.

وقد أعلنت وكالة "بلومبيرغ"، أن هذه تعد أكبر خسارة للأغنياء منذ عام 2016.

وأوضحت أن كلا من المدير العام لمجموعة شركات "LVMH" برنارد أرنو ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس خسر أكثر من 4.8 مليار دولار، كما خسر مالك "زارا" أمانسيو أوتريغا أربعة مليارات دولار، فيما خسر مارك زوكربيرغ 3.48 مليار وفقد باقي المليارديرات في التصنيف 2.3 مليار دولار على الأقل.

وأشارت الوكالة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أكثر من 3%، لافتة إلى شعور المستثمرين بالقلق حيال مدى انتشار فيروس كورونا، فتشكل تدابير تفشي المرض والحجر الصحي مخاطر على اقتصاد الصين والعالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا الجديد" وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وهوى المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، في خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، مع اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتخارج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر بينما يكابدون الأمرين لتقدير التداعيات الاقتصادية.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، تراجع داو 880.79 نقطة بما يعادل 3.15 بالمئة إلى 27080.01 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 97.59 نقطة أو 3.03 بالمئة ليسجل 3128.3 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 255.67 نقطة أو 2.77 بالمئة إلى 8965.61 نقطة.