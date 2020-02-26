من هي الدولة التي ضغطت لتنظيم جنازة عسكرية ل"حسني مبارك"؟

بعد حالة من غياب الرؤية لدى الدوائر الحكومية المصرية بشأن مصير جنازة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، تدخلت الامارات عبر اتصالات هاتفية وحسمت الأمر وجعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر تنظيم جنازة عسكرية.

اتصالات أخرى من ملوك وأمراء في الدول العربية، ولا سيما في الخليج، تلقاها السيسي، أكدت حضور شخصيات مهمة من تلك الدول جنازة مبارك، وهو الأمر الذي سيجبر الرئيس المصري على حضور الجنازة اليوم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب على صفحة المتحدث الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن "رئاسة الجمهورية تنعي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".