أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 26/2/2020 تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة، فيما سجل حادث سير واحد خلال 24 ساعة.

وتمنت الإدارة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.