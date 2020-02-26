اقتحام 2000 مستوطن لـ"قبر يوسف" وسط مواجهات عنيفة

اقتحم 2000 مستوطن اليوم الاربعاء 26/2/2020 ، منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس لأداء "طقوس" دينية .

واندلعت مواجهات مواجهات عنيفة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية تمهيدا لدخول المستوطنين إلى قبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

,اقتحمت عشرات الآليات ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية قادمة من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، فيما اقتحمت قوات راجلة المنطقة قادمة من الثكنة المقامة على جبل الطور عبر الشارع الخلفي لمقر المحافظة.

وبين أن عشرات الشبان تصدوا لهم وأغلقوا شارع عمان بالإطارات المشتعلة، ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمعدني.

ووصلت في وقت لاحق أكثر من عشرين حافلة تقل مستوطنين، ترافقها دوريات الاحتلال.

يشار إلى أن جيش الاحتلال ضاعف من عدد قواته وآلياته خلال هذا الاقتحام لقبر يوسف، وعمل على إبعاد المتظاهرين إلى مسافات أبعد من المعتاد.