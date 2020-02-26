جرافات الاحتلال تتوغل شرق خزاعة وجنود الاحتلال ينصبون أسلاكاً شائكةً مقابل مخيم العودة

توغلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 26/2/2020، في أراضي المواطنين شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن جرافات الاحتلال توغلت في أراضي المواطنين ووصلت للمنطقة مقابل خيام العودة بخزاعة، حيث ترجل جنودها في المكان، ونصبوا أسلاكاً شائكةً في المكان.

وأضاف الشهود، أن جرافات الاحتلال ومنذ الساعة السادسة ونصف توغلت 4جرافات، وباقر وجرار زراعي يحمل أسلاك شائكة من بوابة النجار شرق خزاعة، حيث وصل التوغل لمكان الحدث قبل أيام، حيث فجرت قوات الاحتلال عبوة عبر طائرة مسيرة التي تدعي قوات الاحتلال أنها كانت مع الشهيد محمد الناعم.

وبين الشهود، أن 10 جنود "إسرائيليين" ترجلوا من الدبابات وقاموا بفرد السلك الشائك مقابل مخيم العودة بخزاعة.