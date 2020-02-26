52 حالة.. الصين تسجّل أدنة حصيلة وفيات خلال 3 أسابيع

سجلت الصين انخفاض في حالات الوفيات المصابة بفيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت لـ 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 406 أشخاص، مشيرة إلى أن بينهم 401 يقطنون في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

ويرتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين إلى أكثر من 78 ألف شخص. وفق لجنة الصحة الصينية.

وظهر فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 بمدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر كالنار في الهشيم مع حركة انتقال الكثيفة للمواطنين خلال عطلة رأس السنة القمرية.

وانتشر فيروس كورونا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، ما أسفر عن عشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة، وسط إجراءات صحية مكثفة في التصدي لهذ الفيروس.