حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/2/2020

توقعت الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 26/2/2020، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفيما تكون الأجواء غائمة بشكل جزئي وباردة في ساعات النهار والليل، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة.

أما الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ انخفاض ملموس يوم السبت المقبل، على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، فيما تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق أجزاء مختلفة من البلاد.