اعتقال 58 فلسطينيًا بدعوى العضوية في شبكة دولية لتحويل الأسلحة

زعمت قوات الاحتلال اعتقالها 58 فلسطينيا، بزعم العضوية في شبكة دولية عملت على تحويل بنادق هوائية لبنادق حقيقية.

وادعت الاحتلال أن بعض هذه البنادق استخدم لتنفيذ عمليات على خلفية وطنية و"جنائية"، مشيرًا إلى أنه قدم حتى الان لوائح اتهام ضد سبعة من الفلسطينيين.

ووفق المتحدث باسم شرطة الاحتلال: فإنه وفق الشبهات تم شراء سلاح من نوع "ايرسوفت" في "إسرائيل"، بالإضافة الى ذلك تم شراء قطع أسلحة حقيقية من الخارج عبر الإنترنت.

وأوضح ان المعتقلين اعتمدوا طريقة تحويل هذه الالعاب داخل مختبرات سلاح غير قانونية من أسلحة "ايرسوفت" لأسلحة حقيقية من نوع M16، كما زعم أنه تم استخدام هذه الأسلحة خلال عمليات في الضفة الغربية و"اسرائيل".

وجاء في بيان الاحتلال: "ضبطت الشرطة وسلطة الضرائب قبل حوالي 6 أشهر حاوية بضائع وصلت من الولايات المتحدة الامريكية الى ميناء اسدود وبداخلها العاب وأجهزة كهربائية. خلال تفتيش تم اجراؤه في الحاوية تم ضبط المئات من القطع والمعدات القتالية لأسلحة من نوع M16 مخبأة داخل الحاوية قام بشرائها مواطن من سكان بلدة ادنا في الخليل".