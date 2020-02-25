وفاة شخص وانهيار جسور واغلاق طرق في ايران بسبب الفيضانات

ذكر التلفزيون الإيراني مساء الثلاثاء أن شخص لقي مصرعه جراء فيضانات شهدتها مناطق متفرقة من الجمهورية الإيرانية.

وانهارت العديد من الجسور وأغلقت الطرقات بسبب الفيضانات التي شهدتها إيران اليوم الثلاثاء.

وأعلنت السلطات الإيرانية بأنها لا تستطيع الوصول إلى 25 منزلًا في قضاء "سيرابيلي" بالولاية، بسبب غلق الطرق التي توصل إليها.

وأضافت أن الفيضانات خلفت أضرار مادية على مستوى البنيات التحتية، حيث انهارت بعض الجسور وأغلقت العديد من الطرق.

وكالة مُهر أعلنت وفاة شخص في ولاية إيلام (غرب)، بعد أن تسببت الفيضانات في سقوطه بقناة مائية.

أما في قضاء "ديلفان" بمحافظة لرستان (غرب)، أدت الفيضانات إلى انهيار 3 جسور، وإغلاق عدد من الطرق التي توصل إلى 40 قرية.

وفي قضاء "نور آباد" بنفس المحافظة، غمرت المياه 5 أحياء سكنية، إثر فيضان الأنهار.

وفي محافظة "كرمانشاه" غربي البلاد، تسببت الفيضانات في إغلاق بعض الطرق، بينما طالب المسؤولون من السكان إخلاء منازلهم في المناطق التي تشهد الفيضانات