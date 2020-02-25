كرجل العنكبوت.. سيدة صينية تهرب من برج شاهق عن طريق الحبل

أقدمت سيدة صينية تبلغ من العمر (62 عامًا) على الهرب من برج مكون من 8 طوابق عن طريق الحبل بعد أن حبسها ابنها في غرفتها لمنعها من التجول في مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا خشية على اصابتها بالفيروس.

وتعاني السيدة الصينية وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، من اضطراب نفسي وانفصام شخصية، وكانت تحمل وعاءً من المكرونة سريعة التحضير في حقيبة عندما كانت تشق طريقها لأسفل البرج في مجمع سكنى في منطقة هوانغبى فى ووهان بعد ظهر الاثنين.

وأكدت الصحيفة وفقًا لمسؤولين محليين السيدة وصلت للأرض بأمان ولم تصب بأذى.

وكان بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشروا مقطع فيديو للسيدة الصينية وهي تنزل على طول الواجهة الخارجية للبرج وفي يدها كيس بلاستيكي تبين أنه معكرونة، وشوهدت وهي تمسك بالحديد المتصل بشرفات البناية من الخارج بينما كانت تحركت ببطء على الواجهة.

وهربت المرأة من منزلها لشراء اللحوم كما يقول بعض النشطاء.

وكانت السيدة نفسها هربت من منزلها في 16 فبراير وفقدت أثارها لمدة 8 أيام وعندما عادت قرر ابنها حبسها في غرفتها لمنعها من الهرب.

لكن السيدة هربت لعدم تناولها الدواء الخاص بها، وتم القاء القبض عليها عند نقطة تفتيش واعادتها إلى ابنها الذي نقلها للمستشفى لإجراء فحص طب خشية من اصابتها بكورونا.