أول إصابة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا –كوفيد 19 - تعود لمواطن إيطالي وصل البلاد في 17 فبراير الجاري.

واتخذت وزارة الصحة الجزائرية جميع التدابير اللازمة لرعاية المريض الإيطالي حيث تم وضعه في غرفة معزولة وفقًا لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.

وظهر فيروس كورونا الذي طلق عليه اسم كوفيد 19 من قبل منظمة الصحة العالمية نهاية شهر ديسمبر وبلغ ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير.

وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في أكثر من 30 دولة في العالم وتسبب في وقوع عشرات الوفيات واصابة الآلاف.