هنية يوضح حقيقة عدم عودته إلى قطاع غزة والعلاقة مع مصر

أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ما يدور عن تسريبات حول نيته البقاء خارج فلسطين وعدم العودة إلى قطاع غزة.

وأكد هنية خلال تصريح لوكالة "سبوتنيك الروسية" عدم صحة ما يصدر من هنا أو هناك حول نيته البقاء في إقليم أو دولة ما –تركيا أو قطر- والبقاء خارج فلسطين المحتلة.

وقال هنية: "لا صحة لتلك الشائعات مطلقًا وإن كان البقاء في إقليم ما أو دولة هنا أو هناك قد يطول حسب الاحتياج لذلك دون أن نلتفت كثيرا إلى مثل هذه الإشاعات".

وأضاف: "تلك الإشاعات لها أهدافها، فأنا من مهمتي أن أتنقل بين أقاليم الحركة وأبناء شعبنا وفي مخيمات اللجوء والشتات، لكن وطني فلسطين ومقر إقامتي غزة"، مشيرًا إلى ان حركته تتوزع في مناطق جغرافية مختلفة كما الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصلحة القضية الفلسطينية تأتي بالدرجة الأولى ثم شؤون حركته، قائلًا: "لذلك الأمر يتطلب التواجد في أكثر من ساحة ومتابعة الأعمال السياسية والقيادية بشكل مباشر، وتم اختيار رئيس الحركة هذه الدورة من داخل الأرض المحتلة".

والهدف من الزيارة وفقًا لهنية هو بحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومواجهة محاولات تصفيتها وتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول ومكوناتها ومتابعة أوضاع الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بتوتر العلاقة بين حركة حماس وجمهورية مصر العربية قال هنية: "العلاقة مع مصر هي علاقة تاريخية وذات أبعاد استراتيجية وليست علاقة عابرة مرتبطة بمتغير هنا أو هناك".

ولفت إلى أن ملفات مهمة للقضية الفلسطينية لدى جمهورية مصر وأن الاتصالات معها لم تتوقف في أي مرحلة من المراحل، مبينًا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي جدًا في العمل السياسي، وليس المطلوب هو التطابق في المواقف ولكن هذا لا يؤثر على طبيعة العلاقة والعمل المشترك بيننا.

وكشف هنية عن زيارة لوفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة قريبًا، مشددًا على أن ذلك يؤكد أن كل ما أشيع عن سوء العلاقة كان مجرد أمنيات للبعض، الوقائع تثبت عدم صحته.