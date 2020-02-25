محكمة الاحتلال تصدر أحكامًا بالسجن وتمديد توقيف أسرى

أصدرت ما تسمى محكمة الاحتلال "سالم"، حكما على أسير من نابلس بالسجن الفعلي لمدة ستة سنوات.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال حكم على الأسير علاء سلام الطيراوي بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف، مشيرة إلى أنه معتقل منذ تشرين الأول 2016.

على الصعيد ذاته، حكمت محكمة عوفر على الأسير عاصم أحمد أبوعليا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، واعتُقل الأسير أبو عليا في كانون الثاني من العام الماضي.

ومددت سلطات الاحتلال توقيف الأسـير محمد الخمور من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم إلى تاريخ 25/ 3/ 2020.

في سياق متصل، أصدرت محكمة عوفر قرارا بالموافقة على استئناف النيابة العسكرية، فيما رفضت الإفراج عن الأسير عبد مشهور نجار من بورين جنوب نابلس، الذي صدر حكم سابق بالإفراج عنه.