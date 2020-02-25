التنمية الاجتماعية تفتح بوابة المساعدات لطلبة الجامعات والكليات في قطاع غزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح بوابة المساعدات لطلبة الجامعات والكليات بقطاع غزة، ليتمكنوا من فحص الطلبة المسجلين ضمن قوائم الوزارة في اطار العمل المستمر لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة لاهلنا في القطاع، بتعليمات من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني .

وقال الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي: نعمل بكافة المديريات بالمحافظات الجنوبية من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا بالقطاع في ظل الظروف الصعبة هناك، وتم اللقاء اليوم مع القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى أيمن صبح، من أجل البحث بفتح بوابة المساعدات، كما بحث اللقاء العديد من القضايا ذات العلاقة بصندوق اقراض الطالب.