كيلة تحذر: الصيدليات التي تحتكر الكمامات سيتم اغلاقها

أصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تعميما لجميع الصيدليات العاملة في فلسطين بالالتزام بأسعار الكمامات والمستلزمات الصحية وعدم احتكارها.

وأضافت الكيلة في بيان لها، أن من يخالف هذا التعميم سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية بما في ذلك إغلاق الصيدلية المخالفة.

و كانت الكيلة، اعلنت الأحد الماضي تأكيدها على خلو فلسطين بالكامل من فيروس كوفيد ١٩، أو ما يعرف ب"كورونا ٢٠١٩".

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في رام الله ، إن كل العينات والفحوصات التي أجريت لم تثبت وجود أيه إصابات في المدن الفلسطينية، وأن كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة هي باب الوقاية من المرض الوبائي.

وقالت كيلة إن الحكومة تولي متابعة هذا الفايروس أهمية قصوى، وأعلنت أن الحكومة أعلنت خطة طوارئ وطنية للتصدي لهذا المرض، وأنها خصصت ميزانية خاصة لمواجهته والقيام بحملة توعوية حول أعراضه وطرق الوقاية منه.