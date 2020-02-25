استمرار تراجع البورصات العالمية بسبب "كورونا"

شهدت البورصات العالمية اليوم الثلاثاء، تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، وسط مؤشرات على أن انتشار فيروس "كورونا" يتسارع خارج الصين.

فقد أنهى مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني تعاملات اليوم على انخفاض نسبته 0.6% عند 3013.05 نقطة، كذلك تراجع المؤشر الياباني "نيكي 225" بنسبة 3.34%، حيث أغلق التعاملات عند 22605.41 نقطة.

كما تراجع المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.54% بحلول الساعة 14:42 بتوقيت موسكو، فيما هبط المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.52%، بينما نزل المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.43%.

وتأتي هذه الخسائر في ظل موجة بيع عالمية للأسهم منذ أمس، حيث فضل المستثمرون التخلص من الأصول المحفوفة بالمخاطر، تزامنا مع تسارع انتشار فيروس "كورونا" المستجد خارج الصين، مهد الفيروس القاتل.

انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 14:52 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.02% إلى 3043.16 نقطة.

كذلك تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.69% إلى 1468.28 نقطة.

و تباينت البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت بورصة دبي، خلافا لبورصتي أبوظبي والقاهرة، اللتين صعدتا.

وأظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" أن المؤشر الرئيسي لبورصة دبي انخفض بنسبة 0.86%، فيما صعد مؤشر بورصة أبوظبي بنحو طفيف بنسبة 0.11%، كذلك ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو طفيف بنسبة 0.27%.