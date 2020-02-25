ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 17

أدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، "إن القرار يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية".

وأضاف: "هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمراء".

وحذر الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار بهذه السياسة، قائلًا: "هذه السياسة التصعيدية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة".

وقال الإعلام الرسمي الإسرائيلي، الثلاثاء، إن "نتنياهو" قرر بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية.

وذكر نتنياهو أنه قراره يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم "E1" الذي يقضي بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، لتصل إلى القدس الغربية.