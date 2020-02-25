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مصر: اعلان الحداد العام 3 أيام على وفاة الرئيس السابق مبارك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:01 - 25 فبراير 2020
مبارك مبارك
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، حدادا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وقال المتحدث: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".

توفي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع طويل مع المرض.

وأكدت صحيفة الوطن المصرية أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي بعد صراع مع المرض.

وأشارت إلى ان مبارك أجرى عملية جراحية دقيقة، بنهاية يناير الماضي، في أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية، وتحسنت حالته فيما بعد.

وتولى المبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

 

 

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