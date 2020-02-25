"حماس" تنفي عقد لقاءات مع قادة الاحتلال الإسرائيلي

نفت حركة "حماس" ما ادعته بعض وسائل الإعلام عن لقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي أو أي من قادته، مبينةً أنها "روايات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها".

وشددت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على "موقفها الواضح والثابت برفضها عقد أي لقاءات مع العدو الصهيوني، وأنها ضد أي علاقة مع الكيان باعتباره كيانًا مغتصبًا وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت".

ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى "عدم الوقوع في شرك الأفخاخ التي ينصبها الإعلام الصهيوني وبعض الأبواق التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع التي تتم على الصعيدين العربي والإسلامي، وتشجيع الأطراف المتورّطة فيه".