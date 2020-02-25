إصابة العشرات بمواجهات مع قوات الاحتلال في الاغوار الشمالية

أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، بجراح متفاوتة بينهم سيدة فلسطينية، بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار شمال شرق الضفة المحتلة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 56 شابًا في منطقة طوباس، منها: إصابة بالرصاص الحي، وخمس إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والآخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع والخانق الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وأشار الهلال الاحمر، إلى انّ طواقمها عالجت بعض الإصابات ميدانيًا، وآخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على نقاق التماسن، وذلك رفضًا لـ"صفقة ترامب" التصفوية، وللاستيطان المستشري على أراضي المواطنين.



