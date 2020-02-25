نتنياهو يعلن عن 3500 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرق القدس المحتلة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء: "أصدرت تعليمات بنشر خطة بناء 3500 وحدة سكنية في (E1) ونحن نبني في القدس وحول القدس، وقد أوعزت بالتنفيذ الفوري".

وفي السياق أعلن رئيس بلدية القدس المحتلة، موشيه ليئون، صباح اليوم، من خلال "تويتر"، "يسرني أن أبشركم بأن 1077 وحدة سكنية أولى خرجت إلى حيز التنفيذ في غفعات همتوس".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال عن مخططات بناء 5200 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة، بينها 3000 وحدة لإقامة مستوطنة جديدة.

ويطلق على الوحدات الاستيطانية الجديدة اسم "غفعات همتوس" قرب بيت صفافا، و2200 وحدة تشكل حيا جديدا في مستوطنة "هار حوما".

وفي أعقاب إعلان نتنياهو، نددت وزارة الخارجية الألمانية بهذه المشاريع الاستيطانية، يوم الجمعة الماضي، ودعت إسرائيل إلى عدم البناء في "الأراضي المحتلة في شرقي القدس"، وأن هذا البناء مخالف للقانون الدولي.

كذلك نددت وزارة الخارجية الفرنسية بهذه المخططات وقالت إن "توسيع المستوطنتين يقلل مباشرة من احتمال قيام دولة فلسطينية في المستقبل".

يشار إلى أنه رغم وجود مخططات بناء استيطاني في المنطقة (E1) منذ سنوات طويلة، إلا أن جميع الحكومات الإسرائيلية لم تنفذها بسبب معارضة دولية لهذه المخططات وضغوط مارستها الإدارات الأميركية السابقة على الحكومات الإسرائيلية.

ويسعى الاحتلال للسيطرة على التلال الشرقية لمحافظة القدس قرب بلدتي أبو ديس والعيزرية لفصل التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس المحتلة من جهة، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين بحزام استيطاني يمتد من شرق القدس حتى الأغوار بما في ذلك مشروع ما يسمى (E1).