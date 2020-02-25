سبب وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك

انتشر سبب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، بسرعة كبيرة جدًا على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله غرف العناية المكثفة لإحدى مستشفيات مصر.

وعانى مبارك (91 عامًا) في آخر أيامه العديد من الامراض المزمنة التي تفشت في جسده، ما أنهكه بعدم القدرة على الحركة والتنقل من مكان لآخر على قدميه، والجلوس على السرير طوال الوقت.

وفي آخر ساعاته تعرض رئيس الجمهورية محمد مبارك لجلطة أثرت على اعضاءه الداخلية، ودخل على إثرها غرف العناية المركزة في احدى مستشفيات مصر، ليكتشف الأطباء ووجود وروم موجود في المعدة، حال ذلك لموته.