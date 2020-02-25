الاحتلال ينقل 4 أسرى قاصرين من سجن "الدامون" لعزل "تسلمون"

نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة أسرى قاصرين من سجن "الدامون" إلى عزل "تسلمون" الاسرائيلي.

وأكد مكتب إعلام الاسرى، أنّ إدارة سجن الدامون نقلت الاسرى الاطفال من قسم (1) إلى غرف العزل، التي تفتقد إلى أدنى متطلبات المعيشية والصحية، وذلك بعد رفضهم وجبات الطعام ليومين احتجاجًا على إجراءات تنكيل القوات الاسرائيلية بحقهم.

وأشار إلى أنّ الاسرى هم :(نهاد البرغوثي، وحمزة البو، ورياض العمور، وعبد الرحمن أبو سرحان).

وكانت قوات الاحتلال قد نقلت الشهر الماضي، حوالي 34 أسيرًا قاصرًا بشكل مفاجئ من سجن عوفر إلى الدامون، وقٌبل هذا الإجراء برفض صارخ من قبل الأسرى الذين عبروا عن ذلك بإعادة وجبات الطعام إلى إدارة السجن.