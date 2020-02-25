آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للحافلات الأولى (جوازات مصرية)، والثانية والثالثة من كشف (6/2020).

وأكدت الوزارة في بيان صحفي لهاعلى ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مناشدةً جميع المسافرين إلى التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف 6/2020