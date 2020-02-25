سبب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك!

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع طويل مع المرض لعدة سنوات.

تولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

الاعلان عن وفاة مرسى جاءت بعد تجددت الاشاعات حول وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسط امتناع عائلته من التعليق سواء بالإيجاب او السلب.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أجرى عملية جراحية دقيقة، بنهاية يناير الماضي، في أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية، وتحسنت حالته فيما بعد.

ولم يعلق علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع توتير سواء بالتأكيد أو النفي ، سوى تأكيده ان والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في حسابه على تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".