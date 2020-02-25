بعد الحديث عن تدهور حالته الصحية ..ما حقيقة وفاة "حسنى مبارك" ؟

تجددت الشائعات مرة أخرى حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خاصة مع

بعد تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، ودخوله العناية المركزة، وانتشار العديد من الاشاعات حول حقيقة وفاته ، هل ننتظر رسمياً الاعلان عن وفاة "حسني مبارك"

عائلة الرئيس الأسبق مبارك، التزمت الصمت تجاه ما يتردد من شائعات، حيث لم يصدر من جانبهم أي بيانات تؤكد أو تنفى تلك الشائعات.

ولم يعلق علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع توتير سواء بالتأكيد أو النفي ، سوى تأكيده ان والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في حسابه على تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلا: "مازال في العناية.. يارب".