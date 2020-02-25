مستوطنون ينصبون 23 لافتة تشير لمناطق السلطة وفقا لصفقة القرن

نصب مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم الثلاثاء 25/2/2020، لافتات على مداخل 33 بلدة ومدينة شمالي الضفة الغربية المحتلة، تشير أنها مناطق فلسطينية وفق "صفقة القرن" المزعومة للتسوية.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية ، إن "عصابة من المستوطنين اليهود نصبوا لافتات تشير إلى بلدات فلسطينية ومدن على أنها جزء من الدولة الفلسطينية وفق صفقة القرن".

وأضاف: "اليوم المستوطنون يقسّمون الضفة الغربية بأهوائهم ووفق مصالحهم الاستعمارية" ، مندداً بالتصرف الذي وصفه بأنه "عمل إرهابي".

وقال: "رصدنا لافتات في 33 موقعا شمالي الضفة الغربية، وتم إزالتها من قبل السكان والهيئات المحلية".

وكُتب على اللافتات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية "قف!، أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية، هذه المنطقة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفقا لصفقة القرن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعلن في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، تفاصيل صفقة القرن ، التي تتضمن السيطرة على معظم أراضي الضفة المحتلة والسيطرة على القدس والسيطرة على الاغوار.







