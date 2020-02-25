القت مباحث محافظة رفح القبض على شبكة لصوص متخصصة في سرقة الدراجات النارية في المنطقة الشرقية لرفح.

وأوضحت المباحث في بيان مقتضب: تلقينا معلومات تفيد بوجود قطع غيار لدراجات نارية مسروقة في المنازل، وبعد اخذ إذن تفتيش للمنزل تم توجيه قوة إلى المكان، وأثناء البحث في المنزل حيث تم ضبط قطع غيار لدراجات نارية والتحفظ على القطع وإلقاء القبض على المدعو (ع– ز).

وذكرت مباحث رفح أنه وأثناء التحقيق مع المشتبه به اعترف أن مصدر تلك المسروقات هو المدعو (ع.ر) والمدعو (م.ا) والمدعو (ف.س) وقام بأخذ جزء من هذه القطع وبتم تصريفها بشكل متقطع.