بينت لغانتس: تطالبنا بإحتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها

رد وزير الاحتلال "الإسرائيلي"، نفتالي بينيت زعيم حزب كحول لفان ، اليوم الثلاثاء 25/2/2020، على بيني غانتس، بعد مطالبته الجيش بإعادة احتلال غزة ، بالقول " تطالب منا احتلال غزة وأنت ارتجفت من فكرة إدخال الجنود 2 كم إلى أطرافها".

وتابع قائًلا، "أنتم الذين رفضوا تمامًا الإجراء الوقائي الذي اقترحته لتدمير أنفاق غزة خلال الحرب على غزة 2014 والذي كان من الممكن أن نتخذه على حين غرة، وبدلاً من ذلك تم جرنا إليه بعد 21 يومًا، عندما كانت المقاومة جاهزة بالفعل وتنتظرنا".

ورد وزير الجيش بدعوة غانتس لاحتلال غزة "عليك أنت تخجل من نفسك، لقد اعتقل جنودنا في غزة مرارًا وتكرارًا مثل البط بسبب "هدنة"، بينما تواصل المقاومة إيذاءنا".

وحول جولة التصعيد الأخيرة في القطاع، قال بينيت "كوزير للجيش، فإني ملتزم بتحقيق السلام والأمن لسكان الجنوب، و"لكن هذا ليس العمل الحاسم، سنتخذ إجراءات حاسمة قريبًا". على حد قوله.