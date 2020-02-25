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الاحتلال يسوق لأكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:52 - 25 فبراير 2020
استيطان استيطان
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بدأت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتسويق (1077) وحدة سكنية ضمن مستوطنة "جفعات هماتوس" التي أعلن إقامتها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام.

وقالت مصادر عبرية، إن تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والبدء ببنائها سيكون فوريا.

في حين عبّر رئيس بلدية الاحتلال في القدس "موشيه ليئون" عن سعادته للبدء في مشروع مستوطنة "جفعات هماتوس"، مضيفًا أن هذه الوحدات السكنية ستخصص للأزواج الشابة.

ويأتي البدء بتنفيذ المشروع رغم موجة انتقادات واستنكارات واسعة لقرار "نتنياهو" ببناء مستوطنة "جفعات هماتوس"، حيث طالبت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى بإيقاف التخطيط للمشروع لأنه ينهي خيار حل الدولتين.

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