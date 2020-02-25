زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين غرب دير البلح

فتحت زوارق الاحتلال الحربية صباح اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر "دير البلح".

وأوضح شهود عيان أنَّ الزوارق استهدفت مراكب الصيادين، في محاولةٍ لمنعهم من الصيد الذي يمثل قوت يومهم.

وشددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، مساء الإثنين، عبر فرض إجراءات عقابية، بما في ذلك إغلاق المعابر وإلغاء مساحة صيد الأسماك كليا.

يشار إلى أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً مشددة على الفلسطينيين في مجالات الحياةِ كافة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الزراعة شرق قطاع غزة، والصيد غربه.