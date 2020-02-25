الصين تصدر قراراً بمنع بيع وأكل الحيوانات البرية لمحاصرة "فيروس كورونا"

أصدرتْ اللجنة التشريعية في البرلمان الصيني، مقترحاً يحظر الاتجار بالحيوانات البرية وأكلها، في اعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، الذي يعتقد مصدره من الحيوانات والطيور البرية مثل الخفافيش والثعابين.

وذكر البرلمان الصيني أن مقترح حظر الاتجار بالحيوانات البرية وأكلها "ضروري ومستعجلة" للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي بدأ انتشاره من أسواق ووهان الصينية التي يعتبر أنها مصدر الفيروس.

ورجحت الصحة الصينية أن يكون الفيروس ظهر لأول مرة في أحد الأسواق بوسط مدينة ووهان، مشيرة إلى أن الاحتمالات تشير إلى ان الفيروس بدأ من كهف خفافيش اكتشفه علماء صينيون لأول مرة قبل 16 عاما، فيما رجح باحثون آخرون أن يكون آكل النمل الحرشفي "البنغول".

وارتفع حصيلة الإصابة في فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة 409 إصابات جديدة.