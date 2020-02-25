دعوات سعودية لوقف موسم العمرة خشية من تفشي "فيروس كورونا"

دعا إعلاميون سعوديون السلطات السعودية لوقف أداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة، خشية من تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وابدى الإعلاميون السعوديون قلقهم الشديد بعد القفزة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين، حالة من الجدل والقلق في معظم دول العالم خوفا من انتقاله إليها، ومن هذه الدول السعودية التي يجتمع فيها أناس من كافة الجنسيات داخل المسجد الحرام.

الإعلامي السعودي وحيد الغامدي دعا المسؤولين السعوديين لضرورة وقف القادمين من خارج المملكة العربية السعودية لأداء شعائر العمرة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، قائلاً "بعد أسبوعين سيكون وقت (عمرة رجب) التي يعتقد كثير من المسلمين ضرورتها وبعضهم من بلدان انتشر فيها الفيروس، لذلك لابد من اتخاذ اجراء استباقي يتمثلُ في منع العمرة خشية من تفشي الفيروس".

من جانبه، دعا معلّق على دعوة الغامدي إلى وقف إيقاف كل القادمين إلى السعودية وليس القادمين من أجل أداء العمرة فقط، فيما رأى آخر بأن "الصيف في المملكة يقتل كل الفيروسات مع درجة الحرارة التي تصل إلى أزيد من 40 درجة مئوية".

بدورها، قالت الكاتبة والأكاديمية السعودية أريج الجهني، إنه يجب وقف ليس فقط العمرة، ولكن كل الرحلات غير المستدعية للعلاج أو قد يعقبها خسائر مادية فادحة يفترض إلغاؤها.