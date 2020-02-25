أربع دول عربية تئن بسبب فيروس كورونا.. تعرف عليها وعلى حصيلة الإصابات!

ارتفعت حصيلة الإصابات في كلٍ من البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت، في حين ارتفع الوفيات في إيطاليا إلى حوالي سبعة، مع اصابة 220 إصابة معظمها في شمالي البلاد.

وأبدت منظمة الصحة العالمية تخوفها من إمكانية أن يتحول فيروس كورونا من حالة التفشي إلى حالة الوباء.

وسجلت وزارة الصحة في الكويت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات إلى خمس، مشيرة إلى أنَّ الإصابتين قادمتين من ايران التي تعاني من الفيروس.

والاثنين، أعلنت الصحة الكويتية وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة عن إصاباتهم بكورونا، أحدها لكويتي، والثانية لسعودية والثالثة من البدون (من دون جنسية).

والغت الكويت الفعاليات الشعبية للأعياد الوطنية التي تحل ذكراها يومي الثلاثاء والأربعاء حتى إشعار آخر، في إجراء احترازي من فيروس كورونا.

أما في البحرين، فقد أعلن عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا، في اعقاب تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وقالت إنه تم فحصها فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس.

ووفق بيان سابق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران.

من جهتها أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفي سلطنة عمان، قال وزير الصحة أحمد السعيدي إن حجرا صحيا فُرض على أكثر من 250 شخصا قدموا من الدول الموبوءة بفيروس كورونا. وأضاف السعيدي في مقابلة مع التلفزيون العماني أنه لم تُرصد حتى الآن سوى حالتين مصدرهما إيران.

وفي أوروبا، كان لإيطاليا النصيب الأكبر من التأثر بالفيروس مع وفاة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 220 شخص، من بينهم 167 حالة في لومبارديا.

وأعلنت السلطات المحلية أربع حالات وفاة جديدة أمس الاثنين لثلاثة رجال في الثمانينيات من العمر وآخر عمره 62 عاما. وحالات الوفاة الثلاث السابقة التي سجلت منذ يوم الجمعة كانت لكبار في السن كذلك وجميعهم كانوا يعانون من مشكلات صحية خطيرة أخرى.

وأعلنت منطقة فينيتو (منطقة البندقية) حيث سجلت 27 حالة، الأحد اختتام كرنفال البندقية الشهير قبل الموعد المحدد الثلاثاء. وأرجئت ثلاث مباريات من الدوري الإيطالي لكرة القدم.