"فيروس كورونا" قد يتحول لوباء ودول جديدة تسجل أولى إصاباتها

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء 25/2/2020، دول العالم أجمع ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه من المبكر إعلان الوباء حاليا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.

ويعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لشخص آخر في العديد من مناطق العالم.

وسجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران، والكويت والبحرين، وهو ما أثار خاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.

كما أعلن كل من العراق وأفغانستان والكويت والبحرين، عن أولى حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا، وكانت جميع الحالات قادمة من إيران.

فيما أعلنت السلطات الإيطالية، وفاة الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي أن عدد الحالات المصابة بالفيروس بلغ 229 حالة بما في ذلك المتوفون وثلاث حالات أقدم في روما، شفيت حالة منهم وغادرت المستشفى السبت.