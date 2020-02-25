التهدئة تتصدر عناوين الصحافة الإسرائيلية... اليكم ما جاء فيها!

تصدرت اخبار التهدئة والتصعيد في قطاع غزة عناوين الصحف والمواقع الإخبارية اليوم الإثنين:

يديعوت أحرنوت:

هدوء من الساعة 23، في غلاف غزة لن تفتح المدارس اليوم، وتعزيز القبة الحديدية.

اليوم أيضاً لا توجد مدارس في عسقلان ونيتفوت وغلاف غزة.

رئيس الأركان الإسرائيلي، من غير الواضح إن كانت الأمور تتجه للتصعيد أو التراجع.

خوفاً من فيروس كورونا: نتنياهو تجنب المصافحة خلال زيارته للحرم الإبراهيمي.

جنتس زار غلاف غزة، وعدد بتنصيب جابي اشكنازي وزيراً للحرب.

استطلاع جديد بظهر تراجع حزب كحول لفان.

صحيفة هآرتس:

مصادر من الجهاد الإسلامي، التهدئة دخلت حيز التنفيذ الساعة 23.

وزارة الصحة الإسرائيلية تقدمت بشكوى ضد إسرائيليين لم يلتزموا بالعزل على خلفية فيروس كورونا.

استطلاع جديد، كحول لفان يفقد أربعة مقاعد، والليكود يغزز قوته.

وصول 43 يهودياً من الفلاشا برفقة الوزير يوآف جالنت.

وزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب من الإسرائيليين مراجعة السفر لشمال ايطاليا بسبب مخاطر فيروس كورونا.

صحيفة معاريف:

استمرار القصف على مستوطنات غلاف غزة، أغلقت المعابر لقطاع غزة ومساحة الصيد.

استطلاع: الليكود يجتاز كحول لفان ويصل ل33 مقعداً، وتعادل في قوة المعسكرات.

رئيس أركان الجيش الإيطالي أجل زيارته ل “إسرائيل” بسبب فيروس كورونا.

جنتس لا يستبعد الذهاب لانتخابات رابعة، ويقول، لن نكون في حكومة مع نتنياهو.

موقع واللا نيوز:

بعد يوم متوتر، وقف إطلاق النار استمر طوال الليل.

الجبهة الداخلية، اليوم لن تفتح المدارس في عسقلان، نتيفوت وغلاف غزة.

ملايين الشواقل تصرف الأحزاب الإسرائيلية على حملاتهم الانتخابية عبر شبكة الفيسبوك.

الولايات المتحدة ستخصص مليار دولار لتطوير طعم ضد الكورونا.

فيروس كورونا:تحذير إسرائيلي من السفر لشمال ايطاليا.

صحيفة إسرائيل هيوم:

تحليل إسرائيلي: الجهاد الإسلامي امتنعت عن قلب الطاولة، إلا أن الانفجار الكبير في قطاع غزة قادم.

مصادر في غزة، وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ.

المحكمة العليا الإسرائيلية جمدت لجنة شكلها وزير القضاء لفحص وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة.

تحليل”النيابة العامة ليست لاعباً على الساحة السياسية.

استطلاع جديد: الليكود يجتاز كحول لفان.

كان 11 العبرية:

لن تفتح المدارس اليوم في غلاف غزة، والهدوء استمر طوال الليل.

بعد الكشف عن سلوكيات عنصرية في الشرطة، المستشار القضائي توجه للقائد العام للشرطة.

نتنياهو رفض مصافحة أشخاص في الحرم الإبراهيمي تخوفاً من فيروس كورونا.

رئيس الأركان الإسرائيلي: الوضع هش، وقد يشهد تصعيداً خطيراً.

نتنياهو يزور مستوطنة “أرئيل” برفقة طاقم المسح الأمريكي الإسرائيلي.

فضائية 12 العبرية:

نهاية جولة مواجهة بغد وقف إطلاق نار ودي.

معضلة كحول لفان: الوقوف على رأس المعسكر الأكبر، أو التوجه نحو الحزب الأكبر.

تحذيرات إسرائيلية من السفر لشمال ايطاليا.

المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد لجنة شكلت لفحص وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة.