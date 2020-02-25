أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 25/2/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الإدارة، الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث مروري واحد نتج عنه وفاة الطفل أحمد زهير سلمان بن حسن (عامين) سكان حي السلام اثر صدمه سيارة مجهولة بالقرب من مسجد المقدس في محافظة رفح جنوب القطاع ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.