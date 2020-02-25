الاحتلال يعلن عودة الحياة الطبيعية في غلاف غزة وعودة حركة القطارات

قررت الجبهة الداخلية "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء 25/2/2020، العودة للحياة الطبيعية في غلاف قطاع غزة بعد التوصل لإتفاق وقف اطلاق النار برعاية مصرية اممية .

واعلن موقع الجبهة الداخلية "الاسرائيلية" انه ابتداءً من الساعة 08:00 ستعود حركة القطار بين عسقلان وسديروت للنشاط الكامل.

وتابع الموقع انه سيتم ايضاً الساعة الثامنة فتح جميع الطرق المغلقة في غلاف غزة وستستأنف حركة المرور.

يشار إلى أنه تم التواصل لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل متبادل ومتزامن بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد جولة تصعيد عقب إعدام جيش الاحتلال للشاب محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة واغتيال شابين من الجهاد الاسلامي في دمشق.