رابط التسجيل: إعلان مشروع زواج 500 شاب بقيمة 4000 دولار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من مشروع المنحة الأميرية القطرية لدعم مشروع زواج (500) شاب بمبلغ (4000) دولار.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء 25-2-2020 وحتى مساء الاثنين 2-3-2020.

ويشمل التسجيل وفق الشروط التالية:

- تشمل المنحة مواليد (1980 – 1984) فقط.

- أن لا يملك المسجل للمنحة أي مصدر دخل.

- لم يسبق له الزواج.

- أعزب

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيا عبر نظام الدخول الموحد الحكومي.

ووجه أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة شكره لدولة قطر على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، وتقديم المنح والمساندة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وأكد محيسن أهمية مساعدة الشباب ممن لا يملكون القدرة على تكاليف الزواج في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات قطاع غزة.

وللتسجيل عبر الرابط التالي: http://mtit.gov.ps/