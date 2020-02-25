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بالأسماء ..مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة تطال 16 مواطناً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:20 - 25 فبراير 2020
اعتقالات فجرا اعتقالات فجرا
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شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 25/2/2020، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية طالت 16 مواطنا.

وعرف من المعتقلين حتى اللحظة :

الطالبة في جامعة البولتكنك لين عاكف عوض- بيت أمر شمال الخليل

زهير دويكات- بلاطة قرب نابلس

حسين إبراهيم اشتيوي- مخيم عسكر بنابلس

معتصم زياد الرجوب- دورا جنوب الخليل

 تامر ماجد شديد- دورا

الطالب في جامعة بيرزيت عدي اللوزي- مخيم قلنديا شمال القدس

أبو علي الشوا- مخيم بلاطة بنابلس

محمد جمال صباريني- طولكرم

 جبريل الزبيدي- جنين

 صامد عامر عمر- طولكرم

 وسيم كاظم الزير- الخليل

 إسلام كاظم الزير- الخليل

 وسيم عبد الحفيظ الجمل- الخليل

وسام عبد الحفيظ الجمل- الخليل

المحرر سامح أبو اسنينة- الخليل

 مراد حميدان- مخيم بلاطة

 

 

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