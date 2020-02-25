بالأسماء ..مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة تطال 16 مواطناً

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 25/2/2020، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية طالت 16 مواطنا.
وعرف من المعتقلين حتى اللحظة :
الطالبة في جامعة البولتكنك لين عاكف عوض- بيت أمر شمال الخليل
زهير دويكات- بلاطة قرب نابلس
حسين إبراهيم اشتيوي- مخيم عسكر بنابلس
معتصم زياد الرجوب- دورا جنوب الخليل
تامر ماجد شديد- دورا
الطالب في جامعة بيرزيت عدي اللوزي- مخيم قلنديا شمال القدس
أبو علي الشوا- مخيم بلاطة بنابلس
محمد جمال صباريني- طولكرم
جبريل الزبيدي- جنين
صامد عامر عمر- طولكرم
وسيم كاظم الزير- الخليل
إسلام كاظم الزير- الخليل
وسيم عبد الحفيظ الجمل- الخليل
وسام عبد الحفيظ الجمل- الخليل
المحرر سامح أبو اسنينة- الخليل
مراد حميدان- مخيم بلاطة